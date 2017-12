Gli attivisti pro-ius soli pubblicano i nomi dei senatori “disertori”

Gli attivisti pro-ius soli non riescono proprio a digerire la mancata approvazione della legge al punto da arrivare a chiedere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poterla approvare. La conclusione della lettera inviata dal movimento “Ragazzi senza Cittadinanza” è più che eloquente: “Talvolta le autorità di un Paese democratico sono chiamate dalla Storia a promuovere leggi che possono apparire divisive ma che in realtà sono necessarie a potenziare gli anticorpi e a creare argini contro la deriva di forze antidemocratiche e destabilizzanti. Non lasciateci soli ancora una volta". Una possibile interpretazione? Anche se moltissimi italiani sono contrari allo ius soli, la legge va approvata perché chi è contro è un anti-democratico e un destabilizzatore.

Così, in un momento estremamente delicato, con l’emergenza immigrati, il rischio terrorismo e un’instabilità politica che necessita elezioni al più presto c’è chi non soltanto chiede di posticipare lo scioglimento delle Camere ma punta il dito contro chi la pensa diversamente sull’approvazione dello ius soli. Intanto però sulla pagina Facebook “La Rete G2-Seconde Generazioni” tale Mohamed Abdallah Tailmoun pubblica un post con scritto: “Ma si sanno i nomi dei senatori Pd e Mdp assenti in aula al Senato il 22 dicembre”? Poco dopo al post risponde tale Said Lahaine che pubblica una lista di una trentina di nominativi di senatori non presenti in aula durante il tentativo per far passare lo ius soli, tra cui il Ministro degli Interni, Marco Minniti. Tra i commenti degli utenti si legge: “che schifo”, “tutti a casa” e “i nomi sono pubblicabili? Ce ne sono altri?”. Un episodio che desta preoccupazione perché potrebbe anche far pensare a una “caccia alle streghe” con ricerca dei presunti “responsabili” della mancata approvazione. Tutto ciò quando pochi giorni prima Unicef Italia si era esposta su Twitter con un post che accusava di “idiozia” e “fascismo” chi è contro lo Ius Soli. Insomma, forse è il caso di valutare bene chi sono gli anti-democratici e i destabilizzatori che utilizzano metodi reazionari.