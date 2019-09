Autonomia, il ministro Boccia: "Si farà in questa legislatura"

Fallito il tentativo con la compagine gialloverde, la questione autonomia continua a rappresentare un tassello cardine anche per l'esecutivo giallorosso. Ma da parte di Francesco Boccia è arrivata una tranquillizzazione, almeno a parole: " Il primo impegno che ho preso da ministro con i presidenti di regione è stato di andare personalmente sui territori e incontrarli a casa loro. Ho già sentito i presidenti che hanno avanzato la richiesta di autonomia differenziata ".

Gli incontri per l'autonomia

Il ministro degli Affari regionali sul proprio profilo Facebook ha reso nota l'agenda degli appuntamenti in programma: " Il 23 mattina sarò a Venezia per incontrare il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel pomeriggio a Bologna per un incontro con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il 24 a Milano per incontrare il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Continuerò il giro delle regioni italiane il 30 settembre a Torino dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio, per proseguire con tutte le altre regioni ".