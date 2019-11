Autostrade, Conte: "Revoca concessioni in dirittura di arrivo"

Il premier Giuseppe Conte mette ancora nel mirino Atlantia. Dopo il braccio di ferro per le responsabilità sul crollo del Ponte Morandi, i 5 Stelle avevano chiesto la revoca della concessioni ad Aspi. E adesso su questo punto è tornato a parlare proprio il premier: " C’è una procedura in atto che non si è mai interrotta, tecnicamente è di caducazione, da quando è stata contestata ad Aspi, in oggettivo inadempimento dovuto al crollo del Ponte Morandi, quella procedura è andata avanti, stiamo acquisendo continuamente elementi presso il Mit, man mano che vengono fuori perizie ed elementi. E adesso possiamo anticipare che siamo pressochè in dirittura di arrivo ". Con queste parole dunque si riapre la battaglia con Autostrate e con il gruppo Atlantia. Intanto oggi l'ad di Aspi, Roberto Tomasi, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli. Il manager ha illustrato al ministro tutti gli interventi e le misure per accelerare il piano nazionale di interventi per la rete autostradale.

Aspi ha anche assicurato l'impegno per garantire la piena percorribilità per la A26 colpita dal maltempo in Liguria. " Nella notte è stata attivata una deviazione di carreggiata che consente lo scorrimento dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia, senza percorrere i viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, dove sono in corso verifiche tecniche sulla base di un rigoroso principio di cautela ", ha affermato Tomasi. Sempre l'Aspi ha anche garantito alcuni interventi per evitare che i problemi sulla a 26 possano creare disturbi alla viabilità della città di Genova. Infine il ministro De Micheli è intervenuto anche su quanto accaduto sulla A6 dove domenica scorsa è letteralmente crollato un pezzo di un viadotto: " Sull’episodio del crollo del viadotto A6: non era in mano al concessionario Aspi, ma ad Autostrade dei Fiori ed è avvenuto per effetto di una frana. Sono in corso di verifica i movimenti della frana per evitare che possa avere impatto sui piloni dell’altro viadotto. Fino a quando non avremo certezze su questo non apriremo altro viadotto. Fra oggi e domani completeremo le verifiche sulla frana ". Insomma la situazione resta ancora critica. Un eventuale peggioramento delle condizioni meteo potrebbe rallentare i lavori di ripristino della viabilità sui diversi tratti sull'intera rete autostradale interessati da danni o cedimenti. E nei prossimi giorni è altamente probabile un ritorno di piogge e temporali.