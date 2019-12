Autostrade, la De Micheli annuncia: "A gennaio decideremo sulla revoca"

Paola De Micheli vuole puntualizzare la posizione del governo in merito ad Autostrade: " Nessun esproprio proletario. Nessuna nazionalizzazione o vendetta. Vogliamo solo che le regole siano uguali per tutti ". Al centro del discorso il Milleproroghe, che riscrive le procedure in caso di revoca delle concessioni autostradali: " C'è un intervento su due concessioni, la Ragusa-Catania e la Tirrenica. Passeranno ad Anas e saranno completate, come giusto in un Paese normale ". Inoltre vengono modificate le modalità di indennizzo in caso di revoca " per tutti i concessionari che non si trovano ancora in questa condizione ". Si tratta di una " previsione di legge generale "; l'intento è quello di " parificare le condizioni di tutti i concessionari davanti alla legge ".

A suo giudizio al momento non è ancora così: " Ci sono 3 o 4 concessioni con condizioni più vantaggiose. Tra queste anche Aspi ". Con le nuove regole ai concessionari eventualmente revocati " spetterà la cifra iscritta a bilancio degli investimenti non ammortizzati, oltre a quanto previsto dal codice degli appalti ". Comunque per arrivare alla procedura di revoca " ci deve essere un inadempimento grave, una cosa che va dimostrata e condivisa ". La revoca ad Aspi è da intendersi come " una procedura separata " sulla quale l'esecutivo giallorosso sta " ancora acquisendo dati ". Dopo aver terminato le analisi " tutto il governo approfondirà il se, il come e il quando ". Nello specifico a gennaio la maggioranza dovrebbe essere " in grado di prendere una decisione ", ma fino a quando non verranno esaminati tutti gli aspetti preferisce non sbilanciarsi.

Posti a rischio

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro delle Infrastrutture ha risposto ad Autostrade, che vorrebbe l'indennizzo calcolato con le vecchie regole corrispondente a circa 23 miliardi di euro: " Questo è un modo per mettere in difficoltà il governo, per vedere se qualcuno in Parlamento vota contro. Non è una modalità di comportamento lineare ". Anche perché dietro vi sarebbe un'idea sbagliata: " Gli investimenti non ancora remunerati verranno riconosciuti, oltre come già detto quanto previsto dal codice degli appalti ". Ha fatto notare che nella lettera è presente un aspetto grave: " Il concessionario non riconosce il sacrosanto diritto di un governo alla luce di tutto quello che è accaduto di revisionare il modello concessorio ormai vecchio di oltre 15 anni ".