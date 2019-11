"Avanti con o senza Conte...". Renzi fa esplodere il governo

Per Matteo Renzi la permanenza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi è strettamente legata alle prossime mosse dell'esecutivo. "Dipende da come funziona il governo, non da me" , ha detto il leader di Italia viva in un'intervista al Messaggero che ha fatto infuriare i Cinque Stelle. "I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo" , hanno replicato i grillini con un post pubblicato su Facebook. "E - è l'avvertimento - se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del movimento" .

Lo scontro è totale. Sul tavolo non ci sono soltanto le norme inserite nella manovra economica. Ormai qualsiasi argomento affrontato dalla maggioranza giallorossa sembra destinato ad allontanare i sostenitori di Conte. A partire dal tema dell'immigrazione che in queste ore è tornato caldo con gli assalti dei dem ai decreti Sicurezza voluti di Matteo Salvini e la richiesta di revisione del memorandum sulla Libia. Ma è sulla lenzuolata di nuove tasse inserite nella finanziaria che Renzi sembra voler far saltare il banco con piddì e Cinque Stelle mettendo in discussione proprio il ruolo del presidente del Consiglio. La prossima settimana la legge di Bilancio approderà in Parlamento e l'accordo di maggioranza, raggiunto mercoledì scorso, è già messo a dura prova. "Niente di personale sia chiaro: a me sta a cuore l'Italia non il futuro dell'avvocato Conte" , ha detto al Messaggero rinfacciando al presidente del Consiglio di essere stato a capo della maggioranza gialloverde che "ha azzerato la crescita in Italia" . Uno stop netto a chi tra quegli alleati, "che confondono i sondaggi con la politica" , lo immagina addirittura "candidato leader alle prossime elezioni" . "Per me l'unica preoccupazione è che l'Italia vada avanti, che le tasse non aumentino, che il Paese si rialzi: quindi spero che Conte lavori bene" , ha continuato il leader di Italia Viva assicurando di essere il primo a fare il tifo per Conte e a dargli una mano, "senza farmi film su domani" . "Che cosa abbia in testa Conte per il suo futuro mi è indifferente - ha, quindi, concluso - basta che adesso pensi a lavorare per il bene dell'Italia" . E con questo la certezza, che la legislatura possa arrivare fino al 2023, si è subito dissipata via.