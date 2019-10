Bagarre in Senato, la Lega a Conte: "Presidente, lei è falso come il Parmesan"

" E mi permetta di chiudere dicendo che la sua goffa reazione di fronte a chi le consegnava il nostro prodotto non mi ha stupito, anzi me lo aspettavo. Perché lei è come quel prodotto che dall'altra parte del mondo ci penalizza: lei, è falso con gli italiani, presidente Conte. Lei è falso come il parmesan, come questo parmesan ". L'accusa è arrivata, poche ore fa, dai banchi della Lega in Senato ed è stata rivolta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dell'esecutivo targato Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Così, per pochi minuti, la seduta è stata sospesa dal presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. La polemica è partita durante i momenti di dibattito in seguito alle comunicazioni del capo dell'esecutivo giallo-rosso sul prossimo consiglio europeo.

La bagarre è partita dal senatore della Lega Simone Bossi, che a conclusione del suo discorso si è espresso proprio in questi termini. E mentre Bossi terminava la sua dichiarazione, i suoi colleghi di partito hanno alzato cartelli con la scritta "falso" e altri ancora hanno preso un pezzo del formaggio che all'estero viene venduto come parmigiano (il Parmesan, appunto). La seduta è stata fatta riprendere dalla presidente Casellati al termine della protesta inscenata dai senatori del Carroccio.