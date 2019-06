Bagnai: "Bruxelles cerca l'incidente con atteggiamenti ricattatori e mafiosi"

"L'Unione europea sta cercando l'incidente..." . Il leghista Alberto Bagnai ne è fermamente convinto. E, a pochi giorni dalla sentenza della Commissione europea, primo passo verso la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, accusa i commissari di Bruxelles di avere nei confronti del nostro Paese "un atteggiamento ricattatorio e mafioso" .

In un ipotetico rimpasto di governo, il Carroccio vorrebbe mettere le mani sul ministero agli Affari europei che era stato affidato a Paolo Savona, poi trasferitosi alla presidenza della Consob. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci secondo cui il candidato leghista sarebbe Bagnai. Attualmente presidente della Commissione Finanze a Palazzo Madama, il sernatore leghista è ben noto per le sue posizioni contro la moneta unica. A chi lo interroga sul fututuro del professore, Matteo Salvini si è sempre limitato a dire che "non sono stati avanzati nomi, su commissari, ministri e sottosegretari: è stato fatto Fantacalcio, e io non lo commento" . Lo stesso Bagnai, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, dice che altro non sono che "fonti giornalistiche" . "Anche se - ci tiene a sottolineare - non avrei né reticenze né ambizioni se mi venisse chiesto" .

Al momento,però, la partita è un'altra. La minaccia di aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia è meno remota di quanto si pensasse. Al momento il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta trattando con i commissari europei, ma dal fronte leghista fanno subito sapere che non sono disposti ad accettare alcun diktat da parte di Bruxelles. "Se fosse chiaro che l'atteggiamento dell'Unione europea fosse pretestuoso - lo avverte Bagnai - dovrebbe dire di 'no'" . Le sue opinioni in merito all'euro e alla stessa Unione europea non sono affatto cambiate. E il professore leghista non lo nasconde di certo, ma sa bene che deve attenersi al contratto di governo sottoscritto con i Cinque Stelle. "Non penso di poter decidere da solo i destini del Paese... - spiega - ma non rinnego nulla di quanto ho scritto da un punto di vista scientifico ma bisogna rispettare il contratto di governo" .