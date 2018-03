Balotelli contro il senatore della Lega: "Vergognati, sei nero"

Arriva da Mario Balotelli una pesante critica rivolta al primo senatore di colore della storia della Repubblica italiana. Il calciatore del Nizza ha approfittato del suo profilo Instagram per commentare l'elezione di Toni Chike Iwobi e l'ha fatto con parole tutt'altro che lusinghiere.

" Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero ", ha scritto sul social network, sopra a una fotografia che ritrae Iwobi insieme al leader del Carroccio, Matteo Salvini. E poco sotto: " Ma vergogna!!! ". Il post non è più raggiungibile.

Toni Iwobi è stato eletto con le liste della Lega, partito in cui milita dal 1993. Responsabile per l'immigrazione e la sicurezza di Salvini, ha doppia cittadinanza italiana e nigeriana e in passato si è espresso con parole molto critiche sull'operazione Mare Nostrum.

Nato il 26 aprile 1955 a Gasau, è arrivato in Italia nel 1976 facendo richiesta di un permesso di soggiorno per studiare all'Università per stranieri a Perugia. È poi rimasto in Italia, dove si è sposata e ha avuto due figli, ricoprendo incarichi nell'amministrazione locale a Spirano, comune della Bergamasca dove è residente.

" Balotelli, non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo ", risponde a breve giro di posto Matteo Salvini, anticipando il diretto interessato dalle critiche. " Preferisco ignorarlo in questo momento. Non mi interessa quello che scrive, ne ho abbastanza delle polemiche: voglio pensare al mio territorio e al nuovo compito che mi hanno affidato. Lui è un grande giocatore e rimarrà tale, spero che si limiti a fare il suo bel lavoro, visto che è portato a farlo ".

"I radical-chic viziati con il portafoglio pieno sono andati in cortocircuito per l'elezione del nostro Toni Iwobi", rincara la dose Simona Bordonali, assessore uscente alla Sicurezza in Lombardia e ora deputata. E uno stoccata arriva anche dall'ex campione di calcio Sandro Mazzola, neo-senatore. "Ha detto una cosa che non va, una cosa non giusta".