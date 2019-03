Banche, Casellati: "Condivido la preoccupazione di Mattarella"

"Condivido la preoccupazione del presidente Mattarella". La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata da Repubblica, spiega che "la normativa sulla commissione d'inchiesta deve essere come ogni altra interpretata".

"E - aggiunge la Casellati - vista la delicatezza della materia occorre che ciò avvenga rigorosamente, dentro il perimetro delineato dalla Costituzione, sia per quello che riguarda l'autonomia delle autorità di vigilanza, sia per quello che attiene alla libertà di iniziativa economica degli enti bancari, che sono istituti di diritto privato" . In caso contrario, secondo il presidente del Senato, esiste il rischio " di una destabilizzazione dei risparmiatori e di una pericolosa ricaduta sui mercati finanziari" . Nell'ambito, quindi, di una vigilanza sui lavori, effettuata in accordo con il presidente della Camera Roberto Fico, la Casellati ritiene opportuno che "i componenti della commissione siano scelti tra esperti del settore che con la loro sensibilità politica e giuridica sappiano affrontare con equilibrio un così difficile compito. Solo infatti la competenza e la professionalità possono scongiurare rischi di strumentalizzazioni politiche". Interpellata sulle polemiche che ruotano attorno al discusso Congresso Mondiale delle Famiglie, si dice contraria alle strumentalizzazioni e al desidero di perseguire "strade anacronistiche, superate dai tempi, rimettendo in discussione diritti acquisiti". "La famiglia va difesa sempre e comunque e la politica dovrebbe sostenerla con misure adeguate che vanno da agevolazioni fiscali agli asili nido, dai congedi parentali per entrambi i coniugi a normative che permettano realmente alle donne di conciliare casa e lavoro" , conclude la Casellati.