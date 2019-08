La base del M5S divisa: ​"No accordi col partito di Bibbiano"

Mentre fervono le trattative tra il M5S e il Pd, i grillini si dividono non solo in Parlamento ma anche sul web. Sul blog delle Stelle i militanti esprimono le loro perplessità di fronte all'ipotesi che nasca un esecutivo con i democratici, identificati come i loro "nemici storici".

Il post di ieri sera che elencava i 10 punti programmatici letti da Luigi Di Maio, al termine dell'incontro col Capo dello Stato, ha ricevuto in poche ore più di 800 commenti, perlopiù critici nei confronti del "partito di Renzi". Frasi come "Mai con il Pd" si alternano a "tutto ma non il Pd". Altri, come evidenzia l'Agi, vedono nell'alleanza col Pd il rischio di "perdere anima e identità" in un patto del Nazareno a tinte giallorosse e preferirebbero tornare a "votare subito". Non mancano, però, gli attivisti delusi dalla Lega: "Non sono dei santi ma almeno un poco più seri di Salvini", scrivono differenziandosi da chi, invece, propone un Conte-bis di nuovo in tandem proprio con la Lega. La base, insomma, è scettica e vorrebbe quantomeno che un'eventuale alleanza fosse sottoposta "al voto degli iscritti" sulla piattaforma Rousseau. Molti sostenitori sembra riscuotere ancora Alessandro Di Battista che, in un recente post, auspica le elezioni. "Andiamo a votare, meglio perdere con dignità anzichè perdere la dignità con il Pd" , scrivono i suoi fan.