La base M5S contro Di Maio: "Sei ridicolo, vergognati"

"Avete fatto errori strategici grossi come una montagna. Ci chiediamo quando avrete intenzione di reagire" . La base del M5S è in rivolta dopo la prevedibile sconfitta in Senato nel voto sulla Tav.

"Siete circondati" oppure "state alla canna del gas", scrivono i militanti grillini sui loro profili social prendendo di mira il vicepremier e capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. "Ridicolo", "vergognati", "bugiardi", "siete scandalosi" sono gli epiteti più gentili che gli vengono rivolti sulla sua pagina ufficiale e su quella del Movimento. Da un'analisi dei profili effettuata dall'Adnkronos si vede come Di Maio e il M5S abbia perso totalmente credibilità. Per Damiano i grillini hanno preso i voti per bloccare la Tav, la madre di tutte le promesse che è stata disattesa, e non basta certo una mozione per salvare la faccia "davanti ai quattro sempliciotti che ancora ti credono". "Una pagliacciata" davanti alla quale Di Maio dovrebbe soltanto sparire. E ancora: " Andate a casa. Attaccati alla poltrona più di quelli che vi hanno preceduto. Siete una vergogna".