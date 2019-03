Basilicata, arriva la prima donna in consiglio regonale dopo dieci anni

È una giovane donna di 33 anni Donatella Merra, laureata in Architettura a Bari, eletta con 1995 voti nel consiglio regionale della Basilicata dopo le ultime elezioni. È la prima donna della Lega ad essere eletta nel consiglio regionale lucano. Oltretutto in Basilicata la quota rosa in consiglio regionale mancava dal 2010. Il centrodestra così stravince in Basilicata anche per le quote rosa.

Donatella Merra è la quinta eletta con la lista "Lega Salvini Basilicata" in provincia di Potenza. Dei quasi duemila voti circa un migliaio sono di Lavello, nel Potentino, dove risiede la nuova consigliera regionale e dove in 10mila erano scesi in piazza lo scorso 17 Marzo ad accogliere il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La comunità lavellese ha vinto con te", scrive in un post la pagina Facebook "Lavello consiglio comunale virtuale".

Il partito del Carroccio già in precedenza aveva candidato delle donne nei consigli regionali (tre sono state elette in Sardegna, e due in Abruzzo), ma il risultato ottenuto con la Merra diventa ancora più importante perché in Basilicata, ad agosto scorso, era stata approvata una legge elettorale per la doppia preferenza di genere, senza la presenza di donne nel Consiglio regionale.