La Basilicata va al centrodestra ​E il M5s colleziona un altro flop

Con oltre il 42% delle preferenze Vito Bardi stravince in Basilicata strappandola alla sinistra che la governava da ventiquattro anni. Il candidato scelto dal Pd, Carlo Trerotola, si ferma sotto il 33%. E, mentre si allarga così il fronte delle Regioni a guida centrodestra, il Movimento 5 Stelle incassa una nuova, pensatissima. Antonio Mattia non va, infatti, oltre la soglia "psicologica" 20% confermando così il trend negativo di tutte le ultime consultazioni amministrative

Il centrodestra dilaga: è un fiume in piena e non manca un solo appuntamento elettorale. Nei mesi scorsi la coalizione aveva già "strappato" al centrosinistra l'Abruzzo, facendo eleggere il neo governatore Marco Marsilio, e la Sardegna piazzando il neo presidente Christian Solinas. Ieri è toccato alla Basilicata che va così ad aggiungersi alle altre otto Regioni già "targate" centrodestra (Abruzzo, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Molise, Veneto e Sicilia). Una lista che si fa più lunga se consideriamo anche il Trentino-Alto Adige con le giunte del presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher (Südtiroler Volkspartei - Lega Salvini Alto Adige-Südtirol) e del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (Lega). Per il momento al centrosinistra restano nove Regioni (Lazio, Marche, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria), ma, nei prossimi mesi, il panorama potrebbe mutare ulteriormente. Nel 2019 infatti saranno chiamate al voto anche altre tre Regioni che sono attualmente guidate dal centrosinistra: il Piemonte andrà alle urne a maggio mentre in autunno sarà la volta della Calabria e dell'Emilia Romagna.