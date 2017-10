La battaglia delle impiegate della Camera diventa un caso

È diventata un caso la scelta della Camera dei deputati di introdurre il doppio genere per tutti i ruoli, da quelli legislativi (deputata, ministra) a quelli amministrativi. Un caso perché se la segretaria generale di Montecitorio, Lucia Pagano, ha diramato una circolare per fare cambiare i badge, con l'introduzione di definizioni come consigliera e segretaria, alle "segretarie" la cosa non è andata giù.

Il 10% delle dipendenti donne ha detto "no" all'imposizione dall'alto, chiedendo di trattare separatamente. E ora potrebbe arrivare uno stop al provvedimento.

"La contestazione riguarderebbe soprattutto la carica di segretario che, declinata in segretaria, risulterebbe riduttiva e svilente" dice Pia Locatelli, presidente del Comitato diritti umani della Camera, a Repubblica. E parla però di un possibile "attacco politico alla presidente Boldrini, più volte messa sotto accusa per avere voluto inserire il linguaggio di genere negli atti parlamentari".