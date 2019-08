Di Battista attacca (ancora) Salvini: È senza scrupoli"

Alessandro Di Battista torna ad attaccare Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno è finito sotto il fuoco incrociato del Movimento 5 Stelle e Dibba, da sempre paladino dell'ala oltranzista dei Cinque Stelle, non perde occasione per colpire il capo del Viminale e (in teoria) alleato di governo.

Su Facebook, il pasionario pentastellato si è scagliato contro il capo della Lega accusandolo di manovrare per fa cadere il governo e tornare al voto. Di Battista accusa il ministro: " Salvini (il quale bacia tutti i suoi detrattori di sinistra e pure certi suoi amichetti in odore di malaffare ma solo a me intende mandare a cag...) sta cercando qualsiasi pretesto pur di tornare al voto. Gli interessa 'incassare' elettoralmente, non risolvere i problemi dell'Italia ". E l'affondo nei confronti del ministro e vicepremier del governo Conte è durissimo: " È senza scrupoli, innamorato del potere e dei privilegi della visibilità e soprattutto pressato da un nugolo di mascalzoni che da sempre hanno infestato la politica italiana terrorizzati dalla riforma della prescrizione e dei nuovi strumenti per contrastare la corruzione ".

Accuse pesanti che arrivano dopo quelle di Danilo Toninelli, che ha parlato di un Salvini come di un nano sulle spalle dei giganti. E che confermano quanto detto in queste ore dallo stesso leader del Carroccio, che si è detto stanco degli insulti che quotidianamente incassa da quelle che, almeno in teoria, sono gli alleati del governo. Lo scontro tra Lega e Cinque Stelle diventa ogni giorno più feroce e adesso sono in molti a credere che questo esecutivo non possa continuare così. L'approvazione del Dl Sicurezza bis ha scatenato la protesta dei penstatellati, ma ora è il nodo Tav a essere il nuovo fronte dello scontro tra alleati.