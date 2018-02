Beatrice Lorenzin: "Sanzioni a tutte le famiglie che non vaccinano per ideologia"

" Le uniche famiglie che saranno sanzionate sono quelle che non hanno voluto vaccinare i figli per motivi ideologici. Noi dobbiamo garantire la sicurezza di tutti i bambini ". Parola del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - ha detto a margine della presentazione del portale ISSalute, dell'Istituto Superiore di Sanità.

"Applicazione della legge"

La Lorenzin inoltre parlando della scadenza del 10 marzo per la presentazione delle certificazioni di vaccinazione per le iscrizioni scolastiche ha anche aggiunto: " Ci sarà un'applicazione pedissequa della legge. Chi pensava che non facessimo sul serio si sbagliava di grosso ".