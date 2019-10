Bellanova: "Accogliamo migranti che lavorino nei campi"

"Al Nord, non solo al Sud, se non arrivano flussi regolari di immigrati, le produzioni rimangono nei campi" . Il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, ospite di Omnibus su La7, ha rilanciato il refrain tanto caro alla sinistra secondo cui bisogna importare i migranti perché "ci sono lavori che gli italiani non vogliono più fare".

L'esponente di Italia Viva, poi, ha attaccato la manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni. "Io la rispetto quella piazza però dico che la soluzione non è individuare il nemico" , dice la Bellanova ammettendo le criticità del mondo delle aziende e le colpe di uno Stato che "spesso si è distratto" e non ha capito come e dove fare gli investimenti pubblici. Ma "in quella piazza si continuava ad individuare il nemico. E il nemico è sempre quello che sta peggio di noi. Il nemico è l'immigrato, il diverso, il povero".