Bellanova finisce nei guai per colpa della "lobby del polpo"

Il compito di Teresa Bellanova è arduo: trovare una sintesi comune, efficace ed efficiente tra il rispetto della risorsa marina, la difficoltà dei pescatori e i profitti delle imprese. Già considerato non proprio un alleato degli ambientalisti, il ministro dell'Agricoltura in precedenza aveva tentato di ricucire i rapporti con l'ambiente verde mediante il fermo pesca e la proroga delle norme a tutela delle oloturie. Ma la renziana ora è finita nuovamente al centro di una polemica: questa volta la "colpa" è da attribuire ai polpi. Un cibo che sicuramente piace e ha avuto occasione di degustare più volte, ma che le è costata l'apertura di un nuovo fronte. Alla base del malcontento c'è un decreto firmato nel mese di dicembre che quintuplica il numero massimo di trappole (in materiale plastico o pvc) che ogni imbarcazione autorizzata all'esercizio professionale della pesca può detenere a bordo.

Come abbiamo visto con i casi Tap e Ilva, ambiente e posti di lavoro spesso non vanno d'accordo. Italia Viva aveva strizzato l'occhio agli ecologisti minacciando una crisi di governo qualora non fosse stata abolita o rivista la plastic tax. E anche in questo caso, proprio la plastica rappresenta un protagonista piuttosto scomodo.

"L'ambiente è a rischio"

Come riportato dall'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, la guardia costiera negli ultimi giorni starebbe segnalando i rischi legati alle nuove norme: pericolo di estinzione della specie soggetta a pesca intensiva. Anche il Parlamento è stata la sede in cui è sfociato il grido d'allarme, tramite un'interrogazione il cui primo firmatario è Antonio Saccone dell'Udc: " Il decreto stravolge la regolamentazione di tale attività. Il numero massimo di trappole è stato portato dai 250 previsti dalla norma precedente a 1.250. In questo modo il numero di trappole depositabile sul fondo marino viene aumentato in modo esponenziale, rischiando di creare danni irreparabili all'ambiente ".