Bellanova replica: "Il vestito blu specchio del mio umore"

Teresa Bellanova rispedisce al mittente tutte le accuse ricevute per quel suo abito sgargiante indossato in occasione del giuramento al Viminale.

La senatrice del Partito Democratico, che al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha sostituito il leghista Gian Marco Centinaio, ha incassato gli attacchi per l'outfit, oltre che per il suo curriculum. L'esponente dem, infatti, non ha la laurea e nemmeno il diploma: già, perché la Bellanova ha terminato solo le scuole medie, per poi andare a lavorare nei campi come bracciante, dedicando la vita all'impegno sociale in politica e proprio al mondo dell'agricoltura.

Bene, questa è stata la sua risposta ai detrattori del suo cangiante abbigliamento: "La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna #qualcosadiblu". Un tweet, quello della neo ministra del'’Agricoltura che cerca di spegnere ogni polemica sorta sulla sua scelta cromatica.