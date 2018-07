"Benalla? Gestito dall'Eliseo": il cerchio si stringe su Macron

Il nuovo mondo promesso da Emmanuel Macron in campagna elettorale potrebbe non essere mai esistito. Quel civismo aperto, l'accesso ai dossier da parte dei cittadini e l'Eliseo paragonato a una casa di vetro sembrano distanti dalla percezione generata dall'affaire Benalla, che rivendica la sua «azione vigorosa» promossa a suo dire «senza violenza». L'ex bodyguard parla di «strumentalizzazione» per compromettere la presidenza della Repubblica. Ma più che le parole di un parvenu senza titoli che ha guadagnato il porto d'armi solo grazie alle sollecitazioni dell'Eliseo, ha ammesso ieri il prefetto della polizia di Parigi è la sensazione di essere di fronte a una struttura di sicurezza parallela a quella ufficiale, dai metodi discutibili col placet dell'Eliseo.

A preoccupare e inorridire molti francesi già scontenti di Macron, più che «l'iniziativa personale» di Benalla, è ciò che ne è seguito. L'insabbiamento, le ombre, i dubbi e le domande senza risposta. Al punto che ieri neppure il ministro dell'Interno Gérard Collomb fedelissimo di Macron è stato in grado di rispondere ai deputati della commissione d'inchiesta cosa ci facesse il 26enne a Place de Contrescarpe lo scorso primo maggio, con la divisa d'ordinanza e la radio della polizia, in prima linea senza essere un agente.

Collomb si è trovato nell'imbarazzante situazione di ammettere di non essere a conoscenza di molti aspetti della vicenda, a partire da chi avesse autorizzato Alexandre Benalla a partecipare alle operazioni del primo maggio come osservatore presto trasformatosi in aggressore. «Non conosco Benalla, non è sotto la mia autorità», ma ha ammesso di esserselo ritrovato addirittura nella ristretta unità di crisi prefettura/ministero senza averne titolo poche ore dopo l'accaduto.

I deputati dell'Assemblea nazionale in tempi record hanno trasformato una commissione parlamentare in commissione d'inchiesta convocando i primi protagonisti. Perfino i deputati di En Marche! sono stati durissimi con Collomb: «Non ha chiesto nulla dopo le rivelazioni?». «Col presidente abbiamo cercato di parlarne il meno possibile, è molto preoccupato dei lavori parlamentari bloccati sulla riforma costituzionale (sospesi e rimandati a ottobre, ndr)». Mugugni in aula e pioggia di insulti sui social.

A fare nomi e cognomi ci ha pensato il prefetto Michel Delpuech che sotto il fuoco delle domande ha collegato l'intera vicenda all'Eliseo: «Il 2 maggio ho ricevuto una telefonata dal gabinetto del presidente che mi informava della presenza di un video (pubblicato da Le Monde settimana scorsa, ndr) in cui si vede Benalla che prende parte alle operazioni di polizia. Lui l'avevo visto la sera prima all'unità di crisi e mi ero chiesto cosa ci facesse, in quel momento ho capito...». Il prefetto, come il ministro, avevano guardato il video già il 2 maggio e hanno deciso di non fare nulla. Entrambi si sono difesi dicendo che l'Eliseo ha alzato la cornetta e che, facendo capo alla gerarchia del palazzo presidenziale, il caso Benalla sarebbe stato gestito dal gabinetto di Macron.

L'articolo 40 del codice di procedura penale obbliga però le autorità a denunciare alla magistratura comportamenti «inaccettabili» e fuori legge. Né Collomb, né Delpuech lo hanno fatto. Prendere parte a un'operazione di polizia come osservatore e mettersi a picchiare manifestanti non è forse sufficiente? «No», se l'interessato è al servizio del presidente. Ci si sarebbe aspettato che almeno la polizia facesse rapporto, invece non è intervenuta per fermarlo nonostante a ogni «osservatore» venga affidato un tutore; quello di Benalla sarà ascoltato dalla commissione, poi giovedì sarà il turno del segretario generale dell'Eliseo.

Per ciò che il prefetto definisce «malsano nepotismo», ovvero le immagini della videosorveglianza fornite a Benalla dopo le accuse, tre agenti indagati. Ma è Macron a vivere la crisi più grave del suo Quinquennato, tanto da annullare la visita di domani sui Pirenei per il Tour de France.