Beppe Grillo minaccia Salvini: "Lo manderei a calci a lavorare al Viminale…"

Beppe Grillo, da tempo, ha fatto un passo di lato. Anzi, ne ha fatti più di uno all'indietro, allontanandosi dalla sua creatura, il Movimento 5 Stelle.

Lui che fu fondatore del partito-non partito, di cui oggi è "garante", è tornato a fare l'attore comico a tempo pieno. E il perché di questa scelta la spiega lui stesso a "Sette", il settimanale del Corriere della Sera, in edicola tutti i venerdì, che gli ha dedicato la copertina di questo numero

"Il mio ruolo è come quello dei primi stati dell'Apollo: fornisci la spinta, l'energia, poi ti stacchi un po'. C'erano solo due possibilità: continuare a essere il capo del Movimento oppure assumere la posizione del garante", racconta. E allora ha scelto di occupare la seconda poltrona.

Dunque, nel corso della chiacchierata con "7", il padre dei pentastellati giudica così le idee e l'operato di Matteo Salvini: "Ritengo le sue idee di allo stesso livello dei dialoghi di uno spaghetti western. Lo manderei a calci a fare il suo lavoro al Viminale… però siamo al Governo, dobbiamo essere più consapevoli..." .

E a seguire, Grillo spende parole al miele per il suo Luigi Di Maio, anche se le Europee del 26 maggio dovessero essere negative per il M5s: "Se andranno male devo sfiduciarlo? Quello che conta è non perderci, non la possibilità di perdere ". Mentre su un esponente di punta delle opposizioni, il dem-europeo Carlo Calenda dice: "Uomo autoreferentialis, una specie di gigolò confindustriale" .

Ma suo attacco al Partito Democratico non si esaurisce qui e, anzi, il comico genovese critica la posizione del Pd in materia di immigrazione, difendendo l'operato dell'esecutivo Conte: "Il Pd in cambio di una bella concessione per dare la mancetta elettorale da 80 euro a chi già lavorava, si è impegnato a trasformare l’Italia in un campo profughi. Poi è intervenuto Minniti, perché gli stava sfuggendo di mano il Mediterraneo, nell’indifferenza più assoluta. Adesso noi passiamo per razzisti… e no, questa è una tragica giostra, ma bisogna starci sopra fino in fondo" .