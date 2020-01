Beppe Grillo incontra Sala: sta per nascere un nuovo asse?

Un'improvvisa empatia reciproca, un attestato di stima che trova un riscontro da entrambe le parti. Beppe Grillo e Beppe Sala si sono resi protagonisti di incontri e telefonate. Un amore sbocciato non proprio inaspettatamente, dato che il sindaco di Milano già in passato aveva speso parole al miele nei confronti del comico genovese: " Ha fatto una rivoluzione straordinaria e qualcuno invece di sbeffeggiarlo dovrebbe pure imparare. C'è molto spazio per il cambiamento, serve coraggio ".

Come riportato da La Repubblica, i due Beppe si sarebbero incontrati durante le feste di Natale in compagnia delle rispettive donne. Un'occasione mediante cui sarebbe stato possibile trattare alcune tematiche generali e ampie, tra cui il welfare, la difesa dell'ambiente e il solidarismo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle sta tentando di cucire i rapporti per le future mosse del centrosinistra, soprattutto alla luce dell'apertura annunciata da Nicola Zingaretti. Il primo cittadino sostiene che bisogna parlare e confrontarsi con i pentastellati. A cercare il sindaco di Milano recentemente è stato anche Lorenzo Fioramonti: " È una persona con cui intendo confrontarmi e che ho invitato alla presentazione del mio libro ".

Le divisioni

Nella serata di mercoledì, al termine della riunione dell'Anci, si è tenuta una cena tra i sindaci della sinistra. La stima ruota tutta attorno a Sala, considerato uno dei papabili leader del centrosinistra per le sue " doti organizzative ". Anche se al momento le attenzioni sono rivolte al 26 gennaio, quando in Emilia-Romagna si terranno le elezioni Regionali che potrebbero decidere le sorti di un intero Paese. Carlo Salvemini ha perciò richiamato tutti all'attenzione: " Vediamo di farcela, perché la vittoria di Bonaccini non solo sarà una boccata d'ossigeno per il governo, ma il passo nella direzione del rilancio del centrosinistra ".