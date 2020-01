Zingaretti: "Sciolgo il Pd e lancio un nuovo partito"

La tabella di marcia dettata da Nicola Zingaretti è chiara e precisa: " Vinciamo in Emilia-Romagna e poi cambio tutto: sciolgo il Partito democratico e lancio il nuovo partito ". Una campagna elettorale condotta " in splendida solitudine " per appoggiare Stefano Bonaccini, senza il sostegno di Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Il dem ha giustificato la scelta dicendo che " in questi mesi la domanda di politica è cresciuta, non diminuita " e perciò a suo giudizio è arrivato il momento di " aprirci e cambiare per raccoglierla ". Ha in mente non un nuovo partito qualsiasi: " Penso a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese ".

Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, il segretario del Pd ha spiegato che con la nuova legge elettorale vi è la forte necessità di " costruire il soggetto politico dell'alternativa, convocando un congresso con una proposta politica e organizzativa di radicale innovazione e apertura ", rivolgendosi " alle persone e non alla politica organizzata ". Dunque bisogna aprirsi " alla società e ai movimenti che stanno riempiendo le piazze in queste settimane ", senza però lanciare un'opa alle sardine: " Rispetto la loro autonomia: ma voglio offrire un approdo a chi non ce l'ha ".

"Alleanza come un'orchestra"

Il governatore della Regione Lazio ha parlato anche del governo giallorosso e ha avvisato: " È inutile che ci giriamo intorno, non possiamo fare melina fino al 26 gennaio, non possiamo fare ogni giorno l'elenco delle cose sulle quali non c'è accordo nella maggioranza ". E ha ribadito una massima che ripete quotidianamente al premier Giuseppe Conte e al ministro Luigi Di Maio: " Un'alleanza è come un'orchestra, il giudizio si dà sull'esecuzione dell'opera, non sulla fuga di un solista che casomai dà pure fastidio alle orecchie ".