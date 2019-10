Beppe Sala fa il "tamarro": foto nazionalpopolare insieme alla Bignardi

Occhiali sportivi scuri, marsupio a tracolla e pollice alto. Ecco Beppe Sala in versione "tamarro" nello studio di Daria Bignardi. Il siparietto è andato in scena durante l'ultima puntata de L'Assedio, la nuova trasmissione della giornalista sul Nove. La conduttrice stuzzica così il sindaco di Milano: "Lei va molto forte sui social, ma bisogna ammettere che Matteo Salvini va molto più forte di lei. Perché il leghista è nazionalpopolare. Lei, con rispetto parlando, è un pochino 'fighetto milanese con tendenze radical chic'. Allora, secondo me, dovrebbe prendere qualche iniziativa per proporsi in maniera più ampia…" .

E qui il primo cittadino meneghino scherza: "E scommetto che ha delle idee…" . E qui la Bignardi ride e invita il suo ospite a indossare un borsello rosso e nero (i colori del Milan, e non quelli dell'Inter, squadra del cuore di Sala) e un paio di occhiali neri: "Poi io le faccio una bella foto e la sfido a postarla sul suo Instagram" .

Il sindaco Sala si presta al gioco e alza il pollice per farsi fotografare in versione più "nazionalpopolare". E ha accettato la sfida della Bignardi, pubblicando la foto sul proprio profilo social.