La Bergamini a Toninelli: "Sulla Tav basta supercazzole"

La Lega ha vinto le Europee, il centrodestra le Regionali in Piemonte e, ora, sulla Tav è il momento della verità. A chiedere chiarezza al ministro Danilo Toninelli, nel corso di un question time, è la deputata forzista Debora Bergamini.

La domanda è semplice: "La Tav si farà sì o no? ". Basterebbe poco ma il ministro grillino dei Trasporti è stato capace di fare un panegirico assurdo pur di evitare di dare una risposta chiara. Toninelli ha ricordato che, una volta terminata la fase relativa alla "manifestazione di interesse " la documentazione "passerà al vaglio dei governi di Francia e Italia". "È noto - ha precisato - come la realizzazione dell'opera fosse già ampiamente in ritardo prima dell'insediamento di questo governo e di come la sua realizzazione abbia posto valutazioni di opportunità che richiedono di essere discusse approfonditamente in sede intergovernativa".