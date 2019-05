Berlusconi affossa il premier: "Conte è solo un burattino"

"Giuseppe Conte è un buon comunicatore, prova a comportarsi come un vero presidente del Consiglio, anche se in realtà è un burattino i cui fili sono tenuti dai due vicepremie". Silvio Berlusconi stronca in diretta tv il premier.

Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rai 4, il Cavaliere si scaglia contro il Movimento 5 Stelle. "Sono assolutamente di sinistra, condividono l'ideologia comunista, non vogliono lo sviluppo ma la decrescita", ha detto l'ex premier criticando soprattutto il reddito di cittadinanza: "È un disastro nella sua applicazione", ha spiegato, "Per i poveri serve soprattutto creare buoni posti di lavoro".

Il leader di Forza Italia ha rinnovato il suo appello ad andare a votare alle Europee e a farlo attraverso un voto utile: "Vorrei ricordare a tutti che questa volta è importantissimo andare a votare", ha detto, "L'ultima volta alle elezioni europee ha votato solo il 53%. Il pericolo che abbiamo in Italia impone di andare a votare". Poi ha sottolineato la sua volontà di abolire le autorizzazioni preventive per chi vuol costruire: "Una volta costruito interverrà un'autorità per controllare", ha spiegato, "Se le cose non saranno a posto ci sarà una multa salatissima. L'abolizione dell'autorizzazione preventiva produrrebbe un milione di posti di lavoro".

Rivolto poi a Matteo Salvini che - nello stesso salotto - ha rilanciato l'idea di una flat tax al 15% per tutti, Berlusconi lo ha esortato a riunire il centrodestra anche a livello nazionale: "Anche Salvini vuole la flat tax, ma i 5 Stelle non gliela fanno fare", ha detto, "Se vuole farla deve stare con noi, in un governo di centrodestra".