Berlusconi avverte Salvini: "No a listone di centrodestra"

Uniti sì, ma non sotto lo stesso simbolo. In attesa di un incontro che possa rinsaldare il centrodestra, Forza Italia detta le proprie condizioni in vista di - per ora ancora ipotetiche - elezioni.

Oggi Silvio Berlusconi ha riunito i vertici a Palazzo Grazioli per fare il punto sulla situazione politica e ha smentito l'ipotesi di una lista unica che possa racchiudere tutte le forze di centrodestra. "Forza Italia, pur auspicando un accordo di coalizione con gli altri partiti di centro-destra, non è disposta a rinunciare alla propria storia, al proprio simbolo e alle proprie liste", spiegano dal partito.

Il dialogo tra FI, Lega e Fratelli d'Italia è avviato e un incontro potrebbe esserci nei prossimi giorni. Pare non oggi, dal momento che Matteo Salvini ha spiegato all'agenzia Agi di essere "impegnato al Viminale" in una "giornata delicata sul tema immigrazione".

A preoccupare maggiormente il Cavaliere però è il futuro del Quirinale. Con un accordo tra Pd e M5S, infatti, il rischio è che si formi un governo "finalizzato a far eleggere Beppe Grillo al Quirinale, alla scadenza del mandato di Sergio Mattarella".