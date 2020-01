Berlusconi contro i giallorossi: "Governo debole davanti a scenari da noi previsti"

Un incontro ad Arcore con i vertici di Forza Italia per fare il punto sulla situazione politica. Ma con i suoi, Silvio Berlusconi non ha parlato solo di come " rilanciare e rendere più incisiva l'azione di Forza Italia ". Ampio spazio è stato infatti dedicato " ai temi della politica internazionale, alla luce soprattutto dei preoccupanti scenari internazionali che coinvolgono direttamente l'Italia ".

La tensioni tra Stati Uniti e Iran e il caso libico stanno creando fratture e spostando gli equilibri mondiali. E affrontando questi temi, il leader di Forza Italia non ha risparmiato alcune frecciatine al governo giallorosso. " I gravi sviluppi nel Mediterraneo, in Libia e nel Medio Oriente - ha dichiarato Berlusconi al termine del vertice - rendono evidente da un lato la debolezza del governo italiano di fronte a scenari di crisi da noi ampiamente previsti e sui quali da anni tentiamo di mettere in guardia l'Italia e l'Europa, dall'altro la necessità che l'Europa diventi un soggetto politico capace di svolgere davvero un ruolo a tutela della sicurezza complessiva e dei singoli paesi, soprattutto quelli più esposti come il nostro ".

Ed è così che si è tornato a parlare di un esercito europeo. " L'Europa deve da un lato completare l'integrazione economica, dall'altro darsi una politica estera e di difesa comune, mediante la costruzione di un esercito europeo, integrato e non alternativo all'Alleanza Atlantica. L'Europa così potrebbe davvero diventare un soggetto politico dotato di capacità militare autonoma in grado di esercitare un ruolo nelle grandi sfide del 21° secolo, a cominciare dal terrorismo, dall'integralismo islamico, dall'instabilità del Medio Oriente che rischia di coinvolgere le due sponde del Mediterraneo e l'intera Africa. Un continente che del resto è esposto alla massiccia penetrazione economica cinese favorita dall'assenza dell'Europa dagli scenari africani ".