Berlusconi "debutta" a Strasburgo tra gli applausi dei colleghi

Un lungo applauso ha accolto Silvio Berlusconi al suo arrivo a Strasburgo. Il leader di Forza Italia ha debuttato oggi da parlamentare europeo alla riunione del gruppo del Partito popolare europeo.

Mercoledì il Parlamento Ue aprirà i lavori della nona legislatura. All'ordine del giorno c'è la nomina del nuovo presidente. Nomina che potrebbe arrivare nonostante lo stallo sulle altre cariche. "Noi abbiamo sempre sostenuto la posizione di una presidenza della Commissione per il Ppe che ha vinto le elezioni in base al principio dello Spitzenkandidat", ha ribadito Antonio Tajani.

Il presidente uscente si è anche detto "molto contento" per il ritorno in campo del Cavaliere: "È stata sanata una ferita", ha detto, " Berlusconi torna a sedere in un'aula parlamentare dopo che era stato ingiustamente espulso dal Senato. I cittadini, contro i giochi di palazzo, hanno deciso di farlo risiedere in una assemblea parlamentare ".

L'ex premier è arrivato oggi a Strasburgo per la riunione del Ppe, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Al suo ingresso nell'aula Robert Schuman il Cavaliere è stato salutato da un lungo applauso e si è seduto in prima fila, fra un collega austriaco e uno tedesco. Pare che a chiedere l'applauso sia stato il leader del gruppo, il tedesco Manfred Weber.