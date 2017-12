Berlusconi: "Il governo è stato insufficiente. Il Pd? La sfida è tra noi e M5S"

Silvio Berlusconi boccia Paolo Gentiloni e il suo entourage. "Il voto all'anno di governo - mette subito in chiaro - è certamente insufficiente sul piano dei risultati" . Pur non nascondendo la "personale cortesia del premier" , in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia attacca duramente l'esecutivo accusandolo di essere stato "il quarto governo consecutivo sul quale gli italiani non hanno potuto esprimersi" . Tanto che "il crollo verticale dei consensi della sinistra dimostra il fallimento politico di questi governi" . Per questo la vera sfida alle prossime elezioni sarà tra il centrodestra, in cui assicura che "l'alleanza con Salvini c'è e funziona" , e il Movimento 5 Stelle.

"Anche in Italia la sfida è fra i moderati come noi, che si riconoscono nei valori liberali e cristiani del Ppe, e movimenti ribellisti, pauperisti, giustizialisti, come i grillini" . All'indomani dello scioglimento delle Camere, Berlusconi è già in campagna elettorale, forte anche del fatto che i sondaggi danno Forza Italia e, più in generale, la coalizione di centrodestra saldamente in testa. A soffrire maggiormente è il Partito democratico che, nell'ultimo anno, ha perso oltre sette punti. "Non credo che il problema del Pd sia Renzi - ha spiegato Berlusconi al Corriere della Sera - il problema è l'esaurimento della funzione storica di quel partito, analogamente a quanto sta accadendo a tutti i partiti della sinistra classica in Europa" . Da qui la stroncatura netta di Liberi e Uguali, il partito fondato da Pietro Grasso dopo cinque anni passati alla presidenza del Senato. "È la vecchia sinistra che si ripropone fuori dal tempo e dalla storia" , ha fatto notare il Cavaliere criticando le mancate dimissioni di Grasso e Laura Boldrini dalla presidenza delle Camere, con una velenosa allusione allo strappo di Gianfranco Fini: "Chi oggi critica Grasso e Boldrini difendeva a spada tratta un altro presidente della Camera, che costituì un suo partito per far cadere il nostro governo" .