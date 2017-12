Berlusconi: "Reddito di dignità per chi è sotto la soglia dei 1.000 euro al mese"

Dalla decontribuzione totale per gli apprenditstai all'aumento delle pensioni minime a mille euro, fino al "reddito di dignità" per chi guadagna meno di 1.000 euro al mese. Ai microfoni di Radio 101, Silvio Berlusconi traccia le misure economiche inserite nel programma del centrodestra. Provvedimenti che puntano allo stesso tempo sia a creare nuovi posti di lavoro, garantendo uno sgravio totale a quelle aziende che assumono i giovani, sia a garantire uno "stipendio" dignitoso a tutti gli italiani, anche a quelli che non riescono autonomamente ad arrivare alla fine del mese.

Mentre la legislatura volge al termine e ci si avvia a iniziare la campagna elettorale, Berlusconi traccia i punti cardine del programma economico che punta, dopo cinque anni di sinistra al governo, a rilanciare il Paese da una crisi economica che sembra non aver fine. "Contro il dramma della povertà occorrono misure di emergenza - ha spiegato ai microfoni di Radio 101 - per questo abbiamo pensato a una misura drastica proposta da Milton Friedman: lui la chiamava 'imposta negativa sul reddito', io preferisco chiamarlo 'reddito di dignità' per chi è sotto una certa soglia, che potrebbe essere 1.000 euro al mese" . Per chi guadagna meno di 1.000 euro al mese, in base al programma tracciato dal leader di Forza Italia, non solo non dovrà pagare alcuna tassa ma al contrario sarà lo Stato a versare la somma necessaria per arrivare a questo "livello di dignità" .