Berlusconi: "La Lega pronta a mollare i 5S"

"Tra i collaboratori di Salvini non uno immagina di continuare ad andare avanti con il M5s". A rivelarlo è Silvio Berlusconi che a Porta a Porta confida nel fatto che il governo cadrà presto.

"Credo che Matteo Salvini abbia cambiato idea, perché con questi signori del M5s non trova assolutamente concordia su moltissimi punti", ha detto il Cavaliere a Bruno Vespa nell'intervista in onda stasera, "Si sono scambiate accuse poi diventate insulti e ingiurie. Non daremmo a nessuno una piccola attività di 10 o 15 persone e gli abbiamo affidato il governo del Paese".

E su Giorgia Meloni e la sua campagna elettorale il presidente di Forza Italia è sicuro: "Vuole mettere in risalto un partito che teme di non arrivare al 4%", dice, "Mi ha davvero sorpreso un atteggiamento che si spiega solo con una grande paura". E liquida come "fuori della realtà" le prospettive sul nuovo centrodestra avanzate alla Meloni. Eppure, confida, Fratelli d'Italia è partito da un suo input "perché abbiamo chiesto ad alcuni esponenti dei quali non ci convincevano neanche le loro performance televisive di uscire dal Popolo delle libertà".