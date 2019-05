Berlusconi: "Non ho trovato successore, gestione collettiva per Forza Italia"

"Passeremo a un gruppo collettivo che poterà avanti Forza Italia, con Berlusconi che si farà da parte e darà consigli" . A spiegare le sue prossime mosse, dopo il voto di domenica prossima, è lo stesso Silvio Berlusconi che, ai microfoni di Mattino Cinque, traccia la road map dei mesi a venire. "Dopo queste elezioni cominceremo subito coi congressi per far emergere un gruppo dirigente capace di dare continuità a Forza Italia" . Per quanto riguarda la tenuta del centrodestra, invece, rinfaccia a Matteo Salvini di aver "dato la parola agli elettori" e poi di essere andato con il Movimento 5 Stelle. "I dirigenti leghisti con cui io ho parlato - rivela - sono tutti assolutamente contrari alla continuazione di questo governo" .

Nell'intervista su Canale 5, Berlusconi racconta di aver cercato, in tutti questi anni, un successore. "Ma - rivela - i miei azzurri non li hanno ritenuti all'altezza di sostituirmi" . "Chi c'è che può paragonarsi a me per le cose fatte? - si chiede il Cavaliere - passeremo a Berlusconi che resterà da parte e ad un gruppo collettivo che porterà avanti Forza Italia, un partito attivo che si è sempre rinnovato e sul territorio abbiamo bravissimi sindaci e assessori oltre a ministri capaci" . Il progetto è dunque quello di far emergere, subito dopo le elezioni europee, "un gruppo capace di portare avanti Forza Italia" . L'obiettivo è operativo e punta a mettere la nuova classe dirigente subito al lavoro. "Abbiamo esigenza di creare nuovi posti di lavoro, migliaia di giovani sono scappai all'estero perché qui non trovavano lavoro" , spiega l'ex premier. "Faremo provvedimenti che aumenteranno i posti di lavoro aprendo i cantieri delle opere ferme e rendendo più conveniente alle imprese di assumere giovani - continua - aiuteremo anche ad alzare i salari, che dal 2011 non sono mai aumentati" .