Berlusconi: "Renzi non è mio figlio politico, moderati non lo votano"

"Matteo Renzi? Non è mio figlio politico e non avrà i voti dei moderati" . Silvio Berlusconi è netto nel giudicare il profilo e la nuova sfida dell’ex segretario del Partito Democratico. Come noto, Renzi ha dato il benservito al Pd per fondare Italia Viva e per spostarsi verso il centro, a caccia di voti (sempre ammesso che ce ne siano).

Intervistato dal Corriere della Sera, il Cavaliere è duro nei confronti del fiorentino: "Ha oggi la responsabilità di aver fatto nascere un altro governo guidato dal Movimento 5 Stelle […] È il principale artefice della nascita del governo più a sinistra della storia repubblicana" . Dunque, il leader di Forza Italia aggiunge: "Non vedo elettori moderati e liberali dare a lui il loro voto" . Insomma, il Cav non ha dubbi: i moderati e chi già vota FI, nel prossimo futuro non voteranno Italia Viva.

Ciò nonostante, come già fatto nei giorni scorsi, il capo politico degli azzurri fa gli auguri a Renzi per la sua nuova avventura: "Gli auguro di aver successo perché preferisco per il Paese una sinistra moderna, europea e lontana dalle ideologie e dagli errori del passato. In ogni caso questo riguarda l’altra metà campo" .

Infine, Berlusconi parla anche della coalizione di centrodestra e dei rapporti con la Lega di Matteo Salvini: "La nostra idea di centrodestra è certamente diversa dalla sua, ma sulla scelta di campo non ci sono dubbi" . E a seguire, spiega: "Il nostro centrodestra è da sempre chiarissimo: liberale, europeista, garantista, cristiano, riformatore. Un centrodestra di governo. Sta a noi rafforzare il profilo liberale della coalizione. Noi saremo, come sempre, il cervello, il cuore, la spina dorsale liberale della coalizione" .