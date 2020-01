Berlusconi ricorda Craxi: "L'Italia è stata ingrata con lui"

Ad Hammamet sono in corso le celebrazioni per il ventesimo anniversario della morte di Bettino Craxi. In molti, politici e non, si sono recati in Tunisia per rendere omaggio al leader del Psi. Tra chi non è potuto recarsi alla celebrazione c'è Silvio Berlusconi che ha però ricordato l'amico con una lunga lettera. " A Bettino mi legava un'amicizia sincera, profonda, che non è mai venuta meno, nei momenti felici e in quelli più difficili. Ma non è solo per questo che tengo a rendere omaggio alla sua memoria ", ha scritto Berlusconi nella lettare alla figlia di Craxi, Stefania, pubblicata sul suo profilo Facebook.

" Craxi aveva un sogno, che se si fosse realizzato avrebbe davvero cambiato il corso della storia italiana - ha ricordato ancora il leader di Forza Italia -: cambiare la sinistra, sottraendola all'egemonia comunista e creare così le condizioni per sbloccare la democrazia italiana e realizzare una salutare alternanza in un contesto di sicurezza democratica. Fu il primo, anzi l'unico, a sfidare il duopolio fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, un duopolio spesso consociativo, sempre nemico del cambiamento e alla lunga fatale per la stessa democrazia. La crisi e il crollo della prima repubblica nacquero prima di tutto da questo problema che Craxi ebbe la lungimiranza di prevedere e denunciare ".

Una lunga lettera in cui Berlusconi ricorda il politico Craxi, " anticpatore su piano internazionale e uomo che seppe prima degli altri cogliere per esempio l'esigenza assoluta di una riforma profonda delle istituzioni ", e la persona Craxi che " non smise di amare l'Italia, nonostante le amarezze, neppure negli anni dell'esilio, in quella Hammamet che aveva eletto a sua dimora e dalla quale non smise neppure per un giorno di seguire con passione le vicende italiane ".