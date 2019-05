Berlusconi sferza Salvini: "Conte ti ha umiliato, ora fallo cadere"

"Di Maio li ha messi nel congelatore" . Silvio Berlusconi torna a sferzare Matteo Salvini andando a pungolare il governo sulla rappresaglia di Giuseppe Conte contro Armando Siri. "La decisione del premier, che ha ritirato le deleghe a un sottosegretario su espressa indicazione del M5S, al di là di eventuali responsabilità da accertare nelle sedi competenti - spiega l'ex premier in una intervista alla Stampa - costituisce un'umiliazione per lui e per lo Stato di diritto" . Non solo. I Cinque Stelle, secondo il Cavaliere, sono riusciti a imporre tutte le loro ricette economiche: "Hanno varato, e intendono varare, molti provvedimenti pericolosi per la nostra libertà e i diritti dei cittadini" . Per questo, Salvini " non può continuare su questa strada: arebbe considerato corresponsabile, anche dai suoi, di tutto il male che questo governo sta facendo all'Italia e agli italiani" .

In una lunga intervista alla Stampa, Berlusconi condanna duramente l'operato del governo, a partire dalle misure economiche che sono state prese in questo primo anno di legislatura. Misure che potrebbero portare all'aumento dell'Iva. Secondo il leader di Forza Italia, è già "scritto nelle carte" . "Questa decisione si tradurrà in aggravi annuali per 500 euro a famiglia - pronostica - farà calare i consumi e produrrà nuova disoccupazione. In Giappone un aumento contenuto dell'Iva ha prodotto il calo di diversi punti del Pil" . Qualora l'esecutivo guidato da Conte dovesse escludere l'aumento dell'Iva, la situazione non sarebbe affatto più rosea. "L'alternativa - continua il Cavaliere - sarà allora una tassa patrimoniale sulle case e sui depositi in banca. Come è da sempre nei programmi dei Cinque Stelle. Quindi, di male in peggio" .

C'è chi pensa che Forza Italia non esisterebbe più senza Berlusconi ma, rimarca il Cavaliere, "lo pensavano anche delle aziende che ho fondato e tutte invece hanno continuato ad esistere e a progredire" . "Forza Italia si è rinnovata ad ogni elezione e il 70 per cento dei suoi parlamentari sono di prima nomina - fa, quindi, notare - è di Forza Italia la presidente del Senato, prima donna della storia eletta in quel ruolo. È di Forza Italia il presidente del Parlamento europeo" . Poi, ricorda con soddisfazione e orgoglio di essere "ancora validamente in campo" e che tutti i sondaggi gli danno la fiducia degli italiani al 25%. "Gli elettori - continua - sapranno certamente fare un paragone tra Berlusconi, Di Maio e Salvini. I quali oltretutto, anche se eletti, non andranno al Parlamento europeo. A differenza loro io ci sarò. E lavorerò per difendere al meglio gli interessi dell'Italia e dell'Europa" .