Berlusconi sfida la Meloni: "Ha paura di non arrivare alla soglia del 4%..."

Ancora schermaglie nel centrodestra, ancora un botta e risposta tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Nelle scorse ore il leader di Fratelli d'Italia ha dichiarato l’intenzione di non allearsi mai più, in futuro, con Forza Italia, intervistata da Il Messaggero: "L'unica alternativa possibile è una maggioranza Fratelli d'Italia-Lega come c'è già in molte regioni. Anche perché ci sono molte, troppe cose che ci dividono da Forza Italia. A cominciare dall'Europa ma, soprattutto, Forza Italia continua ad ammiccare al Pd con cui è andata al voto assieme in Sicilia. Senza contare l'ipotesi Draghi appena prospettata" .

Parole alle quali il Cavaliere ha risposto contrattaccando, in una chiacchierata con Libero: " Un'alleanza tra Lega e Fratelli d'Italia senza Forza Italia? Non esiste alcuna alternativa che sia credibile e vincente rispetto al centrodestra unito. L'unico voto utile per l'Italia è votare Berlusconi per dare più forza al nostro Paese in Europa" .