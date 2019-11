Berlusconi: "La situazione dell'Ilva ora si risolve entrando con i soldi di tutti noi"

Silvio Berlusconi si racconta al Maurizio Costanzo Show. Il Cavaliere parla soprattutto di politica e di fatto sottolinea la differenza principale tra lo schieramento di Forza Italia e quello dei renziani di Italia Viva: " Di Mattei ce ne sono tanti, forse troppi. Matteo Renzi so che è venuto qui e che ha fatto la mia imitazione. Auguri a Matteo, ma gioca nell’altra parte di campo. C’è una distanza incolmabile tra noi liberali e la sinistra ". Nella sua chiacchierata con Costanzo c'è spazio però anche per un po' di ironia. Il conduttore ha ricordato la cifra record di puntate dello show che conduce da anni. Berlusconi ha risposto così: " Ma davvero sei qui da 4.445 puntate? Non ti sembra di aver esagerato? on ci sono riuscito a farlo smettere, gli ho fatto anche un attentato, con una bomba. Siamo vecchietti, dobbiamo smettere. Abbiamo un piede nella tomba ".

Inevitabile poi un commento sulla situazione dell'Ilva, uno dei nodi da sciogliere dell'attuale governo: " Come se ne esce su Ilva? Ci si entra con i soldi di tutti noi, non credo ci sia un’altra soluzione. Hanno votato l’abolizione dello scudo penale e l’impresa è andata via" , ha affermato l'ex premier riferendosi alla rimozione dello scudo penale per Arcelor Mittal. Solo qualche giorno fa il Cavaliere aveva commentato in modo ancora più duro l'incapacità dell'esecutivo di risolvere un'emergenza occupazionale come quella che si sta per materializzare a Taranto: " Sono preoccupato quando gli stranieri scappano dall’Italia, come sta accadendo per la drammatica vicenda dell’ILVA di Taranto, per colpa dell’irresponsabilità di un governo inadeguato. Non soltanto si rischia di mettere in ginocchio una città e di gettare sul lastrico migliaia di famiglie, ma un grande Paese manifatturiero come il nostro potrebbe rimanere escluso da un settore strategico come l’acciaio. Questo avrebbe gravissime conseguenze ", aveva affermato il leader di Forza Italia. E a quanto pare la situazione ancora non è stata risolta. Arcelor Mittal ha ancora l'intenzione di abbandonare la prduzione e gli stabilimenti.