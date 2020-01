Berlusconi smaschera le sardine: "Sono già inserite tra le fila della sinistra"

" Questi signori al governo sono assolutamente inadatti, incapaci, senza quell'esperienza minima necessaria per governare in modo decente ". Durissima la presa di posizione da parte di Silvio Berlusconi, che affossa letteralmente l'operato dei giallorossi: " In Libia c'è una crisi grave e noi non contiamo più nulla ". Il presidente di Forza Italia, nel corso dell'intervista rilasciata all'Agi nella sua villa ad Arcore, ha raccontato che attraverso i rapporti personali con Gheddafi era riuscito a fargli cambiare la sua politica nei confronti dei cittadini: " Aveva costruito case, dava gratis pane e benzina per il riscaldamento invernale e tante altre cose. Era amato dalla sua gente. Era un Gheddafi diverso da quello precedente ".

Nel mirino del Cav è finito anche il Movimento 5 Stelle: " Ormai è una costola della sinistra ", che a suo giudizio " è tornata alla radici più estreme della stessa sinistra ". E ha fatto notare: " Pensando poi ai parlamentari dell'altra legislatura, l'87% di questi parlamentari non aveva mai fatto una denuncia dei redditi ". Il che mette in risalto un dato di fatto che la dice lunga: " Non avevano durante la vita lavorato mai e non avevano mai combinato nulla di buono per sé e per la propria famiglia ".

"C'è bisogno di aria nuova"

L'ex presidente del Consiglio è intervenuto in vista delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna: " Io credo che sia assolutamente importante e necessario che il 26 gennaio gli emiliani e i romagnoli decidano di cambiare questo governo autoreferenziale che ha tenuto anche molti di loro distanti dalle possibilità di incidere ". Berlusconi ha argomentato la propria tesi sollevando una triste realtà: " Nel 2018 sono state molte le aziende che in Emilia-Romagna hanno chiuso battenti. Sono state se ben ricordo 1929. Questo è un trend negativo che continua dal 2009 ". A rimetterci è stata anche l'agricoltura, molto importante per la regione: " Ha subito negli ultimi anni un calo di più dell'8% e il peggio deve ancora arrivare ". E pensare che proprio l'esecutivo targato M5S-Pd ha " inventato la plastic tax sui prodotti monouso e la tassa sullo zucchero, sulle bevande zuccherate, che sono dei prodotti in cui l'Emilia-Romagna è particolarmente importante ".