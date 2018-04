Berlusconi: "Un'intesa tra Pd e M5s? Sarà risposta negativa"

Dopo l'annuncio del presidente della Camera, Roberto Fico che ha di fatto certificato l'apertura del dialogo tra M5s e Pd per il governo, arriva il commento di Silvio Berlusconi. Durante il suo tour elettorale, il Cavaliere ha parlato degli ultimi sviluppi delle consultazioni: "Sono sicuro che nella trattativa tra Pd e Cinquestelle non ci sarà alcuna risposta positiva per il presidente Mattarella. Se lo scenario sarà questo - ha aggiunto - dovrà ritenere l’ipotesi di un governo tutto del centrodestra". Insomma il Cavaliere, come lo stesso Salvini, è molto scettico sull'ipotesi della nascita di un governo M5s-Pd. Il leader di Forza Italia non dimentica comunque i punti principali del programma del centrodestra e ribadisce anche in Friuli Venezia Giulia le priorità come ad esempio la sicurezza: "Ho potuto salutare e conoscere i poliziotti e i carabinieri, una grande risorsa per il nostro paese", ha affermato il Cavaliere.



Il leader azzurro ha poi mandato un messaggio chiaro ai friulani: "Ora dobbiamo solo rimediare ai guai della precedente giunta". Poi torna a parlare del "rebus" governo e sulla Lega, principale alleato di Forza Italia nel centrdoestra afferma: "Nel voto del 4 marzo In Friuli Venezia Giulia e in Veneto Forza Italia ha avuto un risultato molto basso e abbiamo un distacco troppo forte dalla Lega: di questo la Lega potrebbe profittarsi se rimane un distacco così grande per imporci le sue visioni quando noi faremo un governo insieme". Il Cav dunque rivendica il ruolo e il peso di Forza Italia nella coalizione di centrodestra e guarda al governo. Ieri sera, sempre nel corso del suo tour elettorale, ha affermato: "Comporremo un governo di centrodestra sui punti programmatici da fare e da realizzare in cento giorni. Se non ce lo fanno fare, andiamo ad elezioni e faremo campagna elettorale massiccia e vinceremo noi". Bisognerà attendere la direzione dem del prossimo 3 maggio per capire quale possa essere lo scenario più probabile.