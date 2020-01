Berlusconi: “Vinceremo alle Regionali e ridurremo divario Nord-Sud”

È un Silvio Berlusconi raggiante e decisamente combattivo quello che, tramite un video su Facebook, ha lanciato un chiaro messaggio agli elettori del Mezzogiorno d’Italia che nei prossimi mesi si recheranno alle urne per le elezioni Regionali.

Il leader di Forza Italia ha pesantemente criticato l’azione dei governi del passato e di quello attuale colpevoli, a suo dire, di non aver saputo creare concrete condizioni per lo sviluppo dei territori. ''Il divario tra Sud e Nord, anziché diminuire, ha ripreso ad aumentare in questi ultimi anni. I governi che si sono succeduti- ha dichiarato Berlusconi- non hanno creduto veramente nelle possibilità di sviluppo del Mezzogiorno, ma hanno messo in campo semplici misure assistenziali temporanee come il reddito di cittadinanza''.

Lo stesso leader di Fi ha garantito che ''il nostro successo in Calabria servirà a invertire la rotta: vogliamo investimenti per la crescita'' . In questa Regione si voterà il 26 gennaio, stesso giorno dell’Emilia-Romagna. Tutto il centro–destra si presenta alle urne in modo compatto sostenendo la candidatura di Jole Santelli. La deputata forzista se la vedrà con Pippo Callipo del centrosinistra, Francesco Aiello del M5S e il civico Carlo Tansi.

Berlusconi, nel suo intervento, ha parlato anche delle altre Regioni chiamate al voto nella tarda primavera affermando di essere sicuro di una vittoria della coalizione di centrodestra ''anche in Campania, in Puglia'' . A quel punto, guidando anche già la Sicilia ''studieremo coi nostri governatori misure per la ripartenza come, per esempio, sgravi fiscali per chi assume o per chi viene ad investire al Sud'' .

Il leader di Fi sottolinea che il tema delle infrastrutture ''è forse quello che evidenzia con maggiore chiarezza l’ambiguità della sinistra''. Questo perché ''per non perdere i voti dei no tav, dei no-tutto, dei 'filosofi' della decrescita, inventano scuse di ogni tipo per rinviare l’apertura dei cantieri o per allungare la durata dei lavori. Il risultato è che il nostro sistema produttivo non riesce a stare al passo con i costi e l’efficienza di quello degli altri Paesi con caratteristiche simili all’Italia'''.