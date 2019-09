Bertinelli: "I dazi Usa faranno precipitare anche i prezzi del Parmigiano"

“ I dazi faranno precipitare i prezzi ” e “ il comparto agroalimentare non è nel dna di chi ci amministra ”. È chiaro Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, proprio alla vigilia della decisione del Wto (Organizzazione mondiale de commercio) che potrebbe confermare i dazi anche sui prodotti della filiera agroalimentare italiana. Gli Usa potrebbero infatti imporre tariffe sulla merce europea per circa 7 miliardi di euro. Il documento del Wto stabilisce l’entità delle compensazioni che Washington può chiedere all'Ue per gli aiuti concessi ad Airbus, giudicati illegali dallo stesso Wto.

In un’intervista a La Stampa, Bertinelli spiega che si è fatto di tutto per evitare una situazione paradossale, che da Airbus arriva al settore dove lui opera. “ Rischiamo il cappotto continuando a porci una domanda: qual è la colpa dell’agroalimentare in una tematica aerospaziale? - sottolinea Bertinelli -. Siamo di fronte a una ingiustizia imperiale ”. E aggiunge che la politica deve capire che una dop (denominazione di origine protetta) è un riconoscimento importante, che ci differenzia e che va quindi difeso.