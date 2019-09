Bisignani svela: "Perquisizione corporale a mia madre di 90 anni"

Alla luce dell'assoluzione di Alfonso Papa, arriva il primo commento da parte di Luigi Bisignani che aveva patteggiato una pena di un anno e sette mesi: " L'ho fatto per gravi motivi familiari e lo rifarei mille volte nonostante l'enormità di alcune accuse tra le quali lo spionaggio via internet per me che a tutt'oggi sono un analfabeta informatico ". Lo scrittore si è detto dispiaciuto sul fatto che la madre ora non sia più in vita, spiegando che in passato " aveva subito una perquisizione corporale alla ricerca di floppy disk ".

Revisione del processo

Il faccendiere ha svelato che " ovviamente come mi consente la legge, chiederò la revisione che arriverà mi dicono fra molti anni. La giustizia, come mi ha sempre insegnato il Presidente Andreotti, va sempre e comunque accettata ". Bisignani infine conclude: " La P4 dunque non è mai esistita... ".