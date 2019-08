I 5S attaccano ancora "Salvini è rimasto fregato"

Nuove scintille tra M5S e Matteo Salvini. Se ieri era stato Luigi Di Maio, con un post su Facebook, ad attaccare la Lega rea di aver "fatto cadere il governo in pieno agosto fregandosene del Paese e degli italiani" , oggi è il Blog delle Stelle a sferrare un nuovo colpo contro il leader del Carroccio.

In un post dal titolo "Salvini sceglie Silvio, ma anche lui lo snobba" , i pentastellati rammentano che il leader della Lega, subito dopo aver annunciato la crisi "portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale" si sia riavvicinato a Silvio Berlusconi, come rivelato in un'intervista rilasciata sul Giornale al direttore Alessandro Sallusti. "Salvini ha preferito Arcore a voi" , scrivono i grillini alludendo forse ai tanti nuovi elettori che la Lega ha conquistato alle ultime Europee. Qual è stato il risultato? " Che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli. Gli ha dato picche!", è la lettura che ne dà il blog delle Stelle secondo cui "Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, una chiara scelta politica".