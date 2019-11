Manovra, Boccia insiste: "La plastica costerà di più"

Ha già creato molte polemiche la tassa sulla plastica inserita nella bozza della manovra economica. Nel dibattito si inserisce anche il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, che ha incontrato i giornalisti a margine della visita a Washington, dove ha partecipato alla riunione di sistema dei diplomatici italiani negli Stati Uniti.

In un colloquio con La Stampa, il deputato del Partito democratico ha sottolineato che “ si mette qualche centesimo sulle bottigliette di plastica, e questa cosa indigna. Prima scendiamo in piazza con Greta, ma appena va via ce la dimentichiamo ”. Il ministro ha spiegato che i cittadini devono sapere che se consumano la plastica pagano un po' di più, mentre se consumano il vetro pagano meno, e ha detto di non trovare nulla di scandaloso in questo provvedimento. Secondo Boccia, “ è la cultura che cambia. Altrimenti si fa propaganda con le passioni delle persone, usandole per raggirarle ”.