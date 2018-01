Boldrini non vuole CasaPound in Parlamento: "Italiani, evitate di fare errori"

Laura Boldrini continua la sua personalissima crociata contro la destra. O meglio: le destre, come le apostrofa lei. da Busto Arsizio, dove è andata a manifestare contro i giovani leghisti che hanno dato alle fiamme un fantoccio che la rappresentava, ha trovato parole d'accusa per il Carroccio e per tutti quei movimenti di estrema destra che si sono candidati ad entrare in parlamento. Ovviamente, fosse per lei, alle Camere non dovrebbero metterci piede. In particolar modo CasaPound. la Boldrini non vuole vedere aggirarsi in Parlamento un solo esponente di CasaPound. E così lancia l'appello agli italiani: "Devono essere consapevoli che in ballo c'è la nostra democrazia, e quindi evitate di fare errori" .

Durante la vistita a Busto Arsizio, come racconta Repubblica, la Boldrini ha invitato la sinistra a scendere in campo contro "i fascisti del terzo millennio" . "Dobbiamo sempre avere in mente la memoria - spiega - non dimenticare che cosa abbiano rappresentato il fascismo e il nazismo nel nostro paese. Io penso che gli italiani siano abbastanza lungimiranti da non fare questo errore" . A preoccuparla è soprattutto CasaPound. E la sola possibilità che qualche esponente del movimento di estrema destra possa entrare in Parlamento mette in allarme la Boldrini. Tanto da mettersi a lanciare appelli agli elettori. "Dobbiamo fare di tutto per mettere in guardia l’elettorato da questo pericolo - tuona - perché, purtroppo, oggi ci sono questi gruppi che vanno in quella direzione, che fomentano i giovani, che aprono pagine Facebook che inneggiano al fascismo e al nazismo" .