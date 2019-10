Boldrini perdona Grillo: "Sono disponibile a incontrarlo"

Sarebbe disposta a incontrare Beppe Grillo che un po' di anni fa la prese di mira con un video su Facebook in cui diceva: “Se foste da soli in macchina con la Boldrini, che cosa fareste con lei?”. Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Laura Boldrini spiega che con questo fatto il fondatore del Movimento 5 Stelle ha inaugurato una stagione pesante per lei e per la sua famiglia. Una stagione caratterizzata da “tanto odio e situazioni molto dolorose”.

L’ex presidente della Camera precisa però che non si può fare politica con i concetti di risentimento e di vendetta. E sottolinea di essere disposta a incontrare Grillo “ per fare chiarezza ma anche per dirgli: cosa vogliamo fare affinché la rete sia un posto più sicuro per i nostri figli e le nostre figlie? ”. Il desiderio della Boldrini sarebbe quello di realizzare qualcosa di buono per gli utenti della rete e per chi non conosce gli strumenti di internet.

La deputata del Pd dice di non serbare rancore, di avere le spalle larghe e di essere invece preoccupata “ per quei ragazzi e quelle ragazze che non hanno gli strumenti per difendersi dagli attacchi della rete e che purtroppo nel corso degli anni - conclude - sono arrivati a togliersi la vita come Carolina Picchio e Tiziana Cantone ”.