Boldrini a Salvini: "Fai inciuci da 26 anni, mantenuto dagli italiani"

In queste ore la politica italiana attraversa una fase di comprensibile nervosismo. Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e la prima tornata di consultazioni al Quirinale, è ufficialmente partita la trattativa tra Pd e 5 Stelle per quello che si profila come il governo del ribaltone. Tra destra e sinistra, inevitabilmente, fioccano accuse reciproche. Da un lato c'è chi, come il segretario della Lega Matteo Salvini, urla "no al Pd". E chi invece, come Nicola Zingaretti, chiede a Luigi Di Maio di chiudere il forno con il Carroccio.

Il più preoccupato, però, rimane Salvini. Che nel bel mezzo delle discussioni tra dem e pentastellati, venerdì, in una diretta Facebook, ha gridato la sua indignazione contro il possibile inciucio a sinistra, riaprendo le porte a una nuova alleanza con i 5 Stelle. "Pur di non rivedere Renzi e Boschi al governo, le vie del Signore e della Lega sono infinite", l'appello di Salvini, che ha fatto altri nomi poco graditi agli elettori di centro-destra, come Lotti e Laura Boldrini. Il rapporto tra Salvini e l'ex presidente della Camera è da sempre ai minimi termini. Gli scontri sono quotidiani, spesso a colpi di tweet e video su Facebook.

Venerdì è successo di nuovo. Dopo avere ascoltato le parole di Salvini, l'esponente di Leu gli ha replicato su Twitter, rispedendo al mittente le accuse di volere l'inciucio e quindi una poltrona. " Non sono mai stata al governo e non tratto poltrone ", la precisazione di Laura Boldrini prima di passare al contrattacco.

" Ma, poi, di poltrone proprio tu parli? Sei da 26 anni in politica a fare inciuci, da sempre mantenuto coi soldi degli italiani ", l'affondo della deputata di Liberi e Uguali. Che alla fine ha preso in giro Salvini per la sua faccia visibilmente assonnata. " Comunque hai l’aria stanca e poco lucida, prova a chiudere Facebook e a farti una passeggiata ".