Salvini: "Porte della Lega infinite pur di evitare Renzi al governo"

Qualsiasi cosa pur di rivedere il Pd al governo. Anche un (altro) governo con Di Maio. In una diretta Facebook, Matteo Salvini fa intendere di essere disposto a tutto pur di impedire l'inciucio tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Ed è proprio ai pentastellati che il segretario della Lega, pur senza citarli, si rivolge. "Che qualcuno stia pensando di riportare al governo i Renzi, le Boschi, i Lotti, le Boldini che gli italiani hanno cacciato dalla porta no. Pur di evitare questo, dico che le porte e le vie del Signore e della Lega sono infinite - spiega il capo del Viminale - perché rivedere al governo Renzi e Boschi no. C'è un minimo di dignità da preservare".

Salvini: "Sugli sbarchi è cambiato il mondo"

Insomma, il non detto delle parole del leader del Carroccio rappresenta l'ennesima apertura a un governo-bis con Di Maio, dopo quella fatta prima al Senato, il giorno delle dimissioni di Conte, e poi al Quirinale, subito dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica. Ma nella sua diretta Facebook, Salvini non parla solo degli scenari futuri. Rivendica anche i successi sul fronte dell'immigrazione. " Nell'arco di soli due anni è cambiato il mondo: due anni fa gli sbarchi sono stati 98 mila e nel 2018 sono calati a 19 mila. Quest'anno, di cui mi prendo tutta la responsabilità, gli sbarchi sono a quota 4.722. In soli due anni guardate come è cambiato il mondo. Spero che nessuno pensi di riportare al governo i Renzi delle porte aperte a tutti ". " La politica dei porti aperti ha portato a 5.096 morti e dispersi, la politica del rigore a 839 ", il confronto fatto da Salvini sui morti in mare tra il 2016 e il 2019.