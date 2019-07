Boldrini: "La sede Pd che salta in aria? Colpa di Salvini"

Un circolo del Pd saltato in aria e l'auto di un sindaco data alle fiamme. È il bilancio di quanto successo nella notte tra lunedì e martedì a Dorgali e Cardedu, due comuni del Nuorese e dell'Ogliastra, in Sardegna. Gli inquirenti sono al lavoro per verificare l'eventuale l'esistenza di un collegamento tra i due attentati. Intanto, come sempre avviene in questi casi, i dem e il primo cittadino di Cardedu, Matteo Piras, hanno incassato la solidarietà di gran parte del sistema politico. Il tutto all'insegna del fair-play.

Solidarietà bipartisan

La presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, ha scritto che "atti di una così grave violenza non sono tollerabili, né giustificabili. Solidarietà al Pd per il vile attacco alla sede di Dorgali". "In questo Paese sicurezza e legalità sono sempre a rischio, a chi si batte ogni giorno per garantirle va tutta la mia solidarietà", la nota dell'europarlamentare del Pd, Alessandra Moretti, che ha esteso il proprio messaggio di vicinanza anche alla collega europarlamentare della Lega, Rosanna Conte, a cui è stato recapitato un proiettile. Ancora più determinato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il quale non ci dev'essere "Nessuna tolleranza per i violenti. Massima solidarietà a chi ha subìto le aggressioni e massimo impegno per trovare e punire i responsabili". Quando c'è di mezzo la violenza, non ci dovrebbe essere spazio per la polemica. E andrebbe evitata ogni strumentalizzazione.

Boldrini: "Colpa di Salvini"

Cosa che non fa Laura Boldrini, che su Twitter scrive: " Dopo l’uccisione del carabiniere a Roma, questa notte una sede del Pd è stata fatta saltare in aria Abbiamo seri problemi di sicurezza e legalità e chi dovrebbe occuparsene passa le giornate sui social a dare colpe agli altri. Tanti capri espiatori, soluzioni zero ". Quel chi, manco a dirlo, è riferito al segretario della Lega. Boldrini avrebbe dovuto risparmiarsi un tweet del genere, almeno oggi.

E invece no: anche una bombola che esplode è colpa di Salvini. Buono a sapersi.